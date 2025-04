Criança morre ao inalar desodorante: Desafios online podem ser classificados como homicídio qualificado?

"Infelizmente, na prática, a punição ainda é a exceção. Embora o homicídio qualificado seja juridicamente possível - sobretudo se for comprovado o dolo eventual ou a indução à morte -, a responsabilização criminal direta dos criadores ou replicadores dos desafios encontra obstáculos na apuração da autoria, da intencionalidade e do nexo causal", afirma Coelho.

Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem considerado os "jogos perigosos" (hazardous games, em inglês) como um distúrbio comportamental listado na Classificação Internacional de Doenças (CID). O perigo pode se manifestar tanto pelo excesso do tempo gasto com a "brincadeira" quanto pelos "comportamentos e consequências de risco" associados diretamente às regras do jogo.

"A classificação da OMS é um alerta científico, mas ainda encontra resistência no campo normativo. A compreensão de que "jogos perigosos" são comportamentos com potencial lesivo à saúde mental e física é um avanço, mas no direito brasileiro ainda carecemos de tipificações penais e civis claras para lidar com tais situações", pontua Coelho.

Plataformas têm tecnologia para barrar conteúdos perigosos

O advogado destaca ainda que o posicionamento das plataformas digitais, infelizmente, é marcado por uma lógica reativa, e não preventiva. "A conduta-padrão é aguardar que o dano aconteça, ganhe repercussão e pressione a opinião pública - só então os conteúdos são removidos", critica Coelho.

Segundo Coelho, as plataformas têm tecnologia mais do que suficiente para identificar e barrar conteúdos perigosos antes que viralizem. "Sistemas baseados em inteligência artificial já são capazes de detectar padrões típicos de desafios virais, analisar contextos visuais e linguísticos e bloquear a disseminação desses conteúdos em tempo real."