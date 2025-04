Quem é bilionário amigo de Musk que chefiará Nasa e quer levar homem a Marte

O próximo líder da Nasa vai priorizar o envio de astronautas americanos a Marte, caso seja confirmado no cargo, como afirmou nesta quarta-feira, 9, diante de um painel do Senado americano.

O bilionário Jared Isaacman, um empresário que financiou com recursos próprios suas idas ao espaço, afirmou também que não pretende abandonar os planos de levar uma missão tripulada à Lua em 2027, embora tenha colocado mais ênfase nos planos para o Planeta Vermelho.

Isaacman, de 42 anos, falou sobre a sua visão do futuro da exploração espacial durante uma audiência de confirmação para se tornar o 15.º administrador da Nasa, diante do comitê de comércio exterior, ciência e transporte do Senado americano.