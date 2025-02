Anatel vai investigar alerta de terremoto enviado a celulares pelo Google

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que as notificações de terremoto enviadas para os celulares de diversas pessoas nesta sexta-feira, 14, partiram diretamente do Google e foram para aparelhos com sistema Android. Segundo a Anatel, as mensagens não partiram das empresas operadoras de telefonia e internet, nem do Sistema Nacional de Defesa Civil.

A Anatel comunicou que foi notificada hoje mesmo sobre o envio de alertas de terremoto para diversas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Diante disso, a agência reguladora instaurou um processo administrativo para avaliar a situação e compreender os mecanismos de geração e de disseminação de tais alertas via redes de telecomunicações.

Se for verificada qualquer irregularidade, a Anatel afirmou que adotará as providências adequadas junto à empresa responsável para impedir novos episódios do tipo e seus impactos causados na população.