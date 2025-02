Explosão de celular fere jovem em GO: veja sinais de que isso pode ocorrer

Um celular explodiu no bolso da calça de uma mulher enquanto ela fazia compras na cidade de Anápolis, em Goiás. A explosão fez com que a roupa da jovem pegasse fogo. Pessoas que estavam no local ajudaram a apagar o fogo da roupa da vítima, que foi encaminhada para um hospital com queimaduras de primeiro e segundo graus nas nádegas, antebraço e mãos, mas recebeu alta no mesmo dia.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O caso aconteceu no sábado (8) quando a jovem e o marido percorriam a loja, no Setor Central, olhando os produtos expostos. O celular estava no bolso traseiro da calça jeans que ela usava.

Conforme a EngeHall, comunidade de eletricistas, embora a explosão de celulares seja um acontecimento raro, há sinais que indicam quando isso pode acontecer.