Musk vai comprar o TikTok e salvá-lo do banimento nos EUA? O que se sabe do negócio

"Pequim e Xi Jinping têm um relacionamento forte com Musk, então haveria conforto adicional neste acordo potencial para evitar uma proibição do TikTok", avalia Dan Ives, da consultoria Wedbush.

Musk gastou mais de US$ 250 milhões em doações para a reeleição de Trump e foi escolhido para trabalhar em um novo Departamento de Eficiência Governamental, com objetivo de "desmantelar a burocracia governamental, impulsionar "uma reforma estrutural em larga escala" e cortar gastos.

Apoiar financeiramente o presidente não tem se mostrado um mau negócio para o bilionário. Desde a eleição, contratos entre estatais e empresas de Musk já foram assinados, tais como a escolha da SpaceX pela Nasa para a construção de um veículo que tirará a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) de órbita ao fim de sua vida útil, em 2030.

"A compra do TikTok por Musk aumentaria significativamente o valor do X e, provavelmente, Musk buscaria investimentos externos para adquirir esse potencial ativo de ouro", diz Ives. "Também é possível que, em vez de uma venda completa, isso resulte em uma parceria, com Musk no papel de ajudar a proibição definitiva do TikTok nos EUA."

O valor da transação deve ficar entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, segundo a consultoria. Em 2022, Musk pagou US$ 44 bilhões pelo Twitter.

Qual a vantagem para Musk comprar o TikTok? Além de ter mais um amplificador de suas ideias - a plataforma tem mais de 170 milhões de usuários nos EUA -, o dono do X usaria a rede para reforçar o apelo publicitário de suas marcas.