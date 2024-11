Anatel libera ativação do 5G no País inteiro 14 meses antes do prazo previsto

"Pelas regras do edital, deveríamos ter cerca de 100 cidades cobertas pelo 5G. Nós conseguimos fazer um trabalho célere para limpeza da faixa, e as operadoras viram que o modelo de negocio era interessante, antecipando a ativação do sinal", afirmou o conselheiro da Anatel, Vinícius Caram, em entrevista coletiva à imprensa.

A limpeza da faixa começou pelas cidades de maior porte e se estendeu pelos municípios do interior do País. Ao longo de todos o processo, o trabalho antecipou as metas de instalação dos filtros nas parabólicas, sendo totalmente concluído neste mês. Na reta final, faltavam 190 cidades na Bahia.

"Hoje, somos a quinta maior população do mundo em termos de celulares em operação com 5G", ressaltou Caram. "Isso é importante porque não podemos falar de crescimento econômico sem a base das telecomunicações. O 5G veio para catalisar o crescimento", acrescentou o conselheiro, citando as aplicações de internet em portos, aeroportos, logística, indústria e agronegócios, entre outros.

O trabalho de limpeza foi feito pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), criada conforme previsão do edital do 5G, justamente para atuar nessa atividade, em parceria com a Anatel. A atividade contou com um orçamento de R$ 3,5 bilhões.

"Foi um trabalho sem precedentes no mundo", comentou o presidente da EAF, Leandro Guerra. Entre as dificuldades superadas, foi preciso selecionar equipamentos para filtragem do sinal, importação de fornecedores asiáticos em plena pandemia, bem como o atendimento a milhões de domicílios espalhados pelo País.

Pelas regras em vigor, as operadoras têm até 31 de julho de 2025 para implantar o 5G nos municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, e até 31 de julho de 2026 para atender as cidades com população igual ou superior a 200 mil habitantes. Um ano depois, precisam estar contemplados os municípios que têm a partir de 100 mil moradores. O cronograma do restante das cidades vai até 2029.