34 zeros: multa que Rússia impôs ao Google é maior que PIB mundial

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o valor era simbólico e que a intenção era chamar a atenção do Google para a necessidade de restabelecer o acesso aos canais de mídia estatal russa. Especialistas em direito internacional e liberdade de expressão criticaram a decisão do tribunal russo, considerando-a uma forma de censura e uma violação dos princípios da liberdade de expressão e do acesso à informação.

Google x Rússia

Embora o valor da multa seja simbólico, ele representa uma escalada nas tensões entre a Rússia e as empresas de tecnologia ocidentais. O Kremlin tem intensificado o controle sobre a internet e as mídias sociais, e as multas e restrições impostas às empresas como o Google refletem esse cenário político e regulatório.

É pouco provável que o Google pague a multa imposta pela Rússia. A empresa já encerrou as operações de sua subsidiária na Rússia e declarou que as questões legais em andamento no país não terão impacto em seus negócios. No entanto, a penalidade e as restrições impostas pelo governo russo podem afetar a operação do Google e de outras empresas de tecnologia no país, criando um ambiente de incerteza e dificultando o acesso a serviços e informações.