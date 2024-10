Eleitora morre em seção eleitoral no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro

Uma eleitora faleceu dentro de uma seção eleitoral durante o pleito neste domingo, 6, no Jardim Botânico, bairro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na Escola Municipal Camilo Castello Branco, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

"Ela faleceu dentro da seção, infelizmente, mas o corpo já foi removido", informou o juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, responsável pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral na capital fluminense.

Após a ocorrência, o TRE-RJ providenciava a mudança da seção para outra sala no mesmo local. Apesar do infortúnio, Figueiredo informou que a eleição no Estado transcorria dentro da normalidade. "Um total de 534 urnas deram algum tipo de problema, mas nem todas necessitaram substituição, nós substituímos 266 urnas", contou Figueiredo.