Astronauta volta à Terra após sufoco no espaço e revela arrependimento

Rubio, Prokopyev e Petelin retornaram à Terra a bordo da Soyuz MS-23 e pousaram no Cazaquistão, encerrando uma missão que durou mais que o dobro do tempo previsto. Eles viajaram ao espaço em setembro do ano passado, mas três meses depois a Soiuz MS-22, em que fizeram o percurso de ida, apresentou um furo que expeliu líquido de refrigeração - o que impediu a viagem de volta.

Em março deste ano, a Nasa enviou a Soyuz MS-23 para que os três pudessem retornar, mas os responsáveis pela missão - realizada em conjunto pela agência americana e a Roscosmos, a equivalente russa - determinaram que eles só voltariam após a chegada de uma nova equipe de astronautas.

Finalmente, no dia 15 deste mês, a Soyuz MS-24 transportou o astronauta americano Loral O'Hara e os cosmonautas russos Oleg Kononenko e Nikolai Chub para a Estação Espacial.