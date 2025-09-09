Família, escola e redes sociais: como monitorar e proteger crianças online

Alçado à pauta de votação no calor do debate sobre "adultização" de crianças na internet, o texto exige mais mecanismos de proteção, denúncia e prestação de contas por parte das big techs. A lei passará a valer um ano depois de ser sancionada presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tempo é necessário para as empresas se atualizarem.

"O que a gente tinha até então [antes da aprovação da lei] era uma completa assimetria de poder, ficando quase que exclusivamente no colo das famílias tomar iniciativas e fazer, de fato, atividades para garantir essa proteção", afirma Rodrigo Nejm, especialista em educação digital do Instituto Alana, organização voltada aos direitos das crianças.

O projeto não exime as famílias de garantir a segurança de seus filhos nos meios digitais, tarefa que deve ser compartilhada entre responsáveis, o governo, empresas e a sociedade.

Para o professor de psicologia da Universidade de Brasília (UnB) Raphael Moura Cardoso, é preciso ficar atento para que o lobby das plataformas não empurre para os pais e demais responsáveis, mais uma vez, uma parte desproporcional dessa missão.

"Ainda há muita responsabilidade em cima das famílias para que elas façam monitoramento. Primeiro: você está exigindo que elas tenham uma educação de mídia avançada, o que não acontece na maioria dos casos. Segundo: as próprias crianças conseguem burlar uma série de situações e travas para conteúdos impróprios", afirma o pesquisador.

Uma nova "introdução alimentar"

Assim como um bebê que acabou de ter o primeiro dente não deve comer bacon ou batata frita, uma criança não deve ficar à deriva diante de uma tela. "Forço essa metáfora para dizer que essa introdução à vida digital da criança precisa também de cuidado, de alguns filtros", explica Nejm.