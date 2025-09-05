Alemã pesquisa próprio nome, acha fotos íntimas vazadas e processa Google

Imagens foram roubadas da nuvem e aparecem na busca da plataforma com o nome da vítima. Depois de tentativa de remover conteúdo permanentemente ter falhado, jovem consegue ajuda para recorrer à Justiça.Um verdadeiro pesadelo: desconhecidos roubam fotos nuas e de sexo da nuvem privada de uma jovem alemã e as divulgam em sites pornográficos. E o pior: o conteúdo, que mostra ela e seu parceiro, pode ser encontrado até mesmo na busca do Google, que expõem seus nomes, pois um documento de identidade também estava na pasta que foi invadida pelos criminosos.

A mulher recorre então à HateAid, uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas afetadas pelo ódio online e pela violência digital. Com a ajuda da organização, ela entra em contato com muitos dos sites correspondentes e também denuncia ao Google mais duas mil URLs que podem ser encontrados por meio da pesquisa de imagens do mecanismo de busca.

Embora o Google geralmente remova os resultados de pesquisa correspondentes, as imagens e os vídeos continuam a aparecer na internet e nos resultados de pesquisa da busca da plataforma, assim como deepfakes, ou seja, imagens geradas ou manipuladas com inteligência artificial (IA).