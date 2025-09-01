Problema vai além do Brasil: como outros países tentam proteger crianças na internet

Também determina a remoção pelas plataformas digitais, sem necessidade de notificação, de conteúdos relacionados a abuso sexual, sequestro, aliciamento ou exploração. Outros conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes devem ser removidos após notificação enviada pela vítima, por seus representantes, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Além disso, proíbe o perfilamento de crianças para publicidade direcionada, a existência de caixas de recompensa financeiras em jogos (loot boxes) para menores e determina que os perfis de crianças devem ter configurações protetivas por padrão.

Algumas dessa medidas estão em linha com legislações recentes adotadas em outros países, e há também algumas diferenças. Veja como outros países estão abordando o tema:

União Europeia

A UE (União Europeia), que reúne 27 países, aprovou em outubro de 2022 seu Regulamento dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), que visa evitar atividades ilegais e nocivas e proteger direitos nas plataformas digitais.

O DSA possui um artigo que obriga as plataformas a adotarem medidas para garantir um alto nível de privacidade e segurança de menores de idade no seu serviço, segundo diretrizes publicadas em julho deste ano. Algumas dessas regras são: