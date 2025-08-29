Site que forjava nudes de mulheres é fechado na Itália; Meloni foi alvo

O portal era frequentado por cerca de 200 mil usuários que exibiram fotos identificadas por nomes ou temas específicos. As imagens das mulheres pareciam ter sido retiradas de programas de televisão ou de perfis em redes sociais.

Postagens obscenas e explícitas, incluindo violência idealizada contra as mulheres, eram marcadas no conteúdo.

Sexismo com impunidade

A reação às atividades do portal aumentou quando a eurodeputada Moretti registrou uma queixa formal na polícia após encontrar uma imagem sua exibida no site sem sua permissão.

"Eles roubam fotos e clipes de programas de TV em que apareço há anos, depois os alteram e os fornecem a milhares de usuários", disse Moretti.

Ela disse que o portal é apenas um entre muitos na Itália que operam com impunidade, apesar das inúmeras denúncias apresentadas contra eles. "Este tipo de site, que incita estupro e violência, deve ser fechado e banido", disse a eurodeputada.