Aprovado fim de cobrança extra por roaming em países do Mercosul

Portadores de chips de telefonia brasileiros que estiverem de passagem por países do Mercosul não terão mais que pagar altas taxas extras a operadoras de telefonia móvel ao fazer ligações e acessar a internet dentro do bloco.

O fim da cobrança de roaming no Mercosul foi aprovado pelo Senado na última quarta-feira (20/08). Como o texto já havia passado pela Câmara, ele agora segue para promulgação - por se tratar de um Projeto de Decreto Legislativo, ele não depende de sanção presidencial, mas só entrará em vigor 90 dias após a publicação.

Fim do roaming era promessa esperada desde 2019

O fim do roaming já era previsto em um acordo do bloco firmado em 2019, mas dependia de aprovação do Congresso. Na União Europeia, medida semelhante já vigora desde 2017.