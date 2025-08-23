Por que serviço secreto e exército alemão querem recrutar gamers do país?

O Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) e as Forças Armadas da Alemanha (Bundeswehr) montaram estandes na feira internacional de games Gamescom, que abre ao público nesta quinta-feira (21/08) na cidade de Colônia, no oeste do país.

Na agenda das duas instituições alemães está não apenas a apresentação de atividades que evidenciam as interfaces de sua atuação com o universo dos jogos, mas também a busca por novos talentos para integrar suas fileiras

Com 100 metros quadrados e 40 funcionários de plantão, todos usando polos azuis com o logotipo branco da agência, o estande do BND chama a atenção na feira. No local, visitantes podem testar o jogo "BND Legends - Operation Blackbox", no qual os participantes assumem a identidade de um agente infiltrado para impedir um ciberataque.