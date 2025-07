Como a IA consegue prever decisões humanas?

Dez milhões de decisões como treinamento

No total, o conjunto de dados do Centaur compreende mais de 10 milhões de decisões. A IA foi treinada com 90% dos dados dos resultados. Os resultados dos 10% restantes permaneceram desconhecidos para ela. Os pesquisadores então usaram esses dados para testar seu novo modelo de linguagem: será que o Centaur seria capaz de prever o comportamento das pessoas que realizaram os testes?

O resultado: o modelo de IA foi capaz de prever as decisões tomadas com uma precisão de até 64% em alguns casos. O Cenatur também apresentou bons resultados quando a configuração do teste foi ligeiramente alterada, em outras palavras, quando foi solicitado a fazer previsões sobre situações para as quais não havia sido especificamente treinado.

Imagem: Helton Simões Gomes via Inteligência Artificial

"Empresas usam IA para prever nossas preferências"

A novidade do Centaur é que a IA pode ser aplicada a "dados comportamentais", diz Clemens Stachl, diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia Comportamental da Universidade de St. Gallen. "Isso foi alcançado com a tradução dos resultados de experimentos clássicos sobre tomada de decisões para a linguagem."