Interpol alerta para 'boom' de fábricas de golpes digitais pelo planeta

No mesmo ano, a polícia desmantelou um centro de golpes em escala industrial nas Filipinas e outro na Namíbia, onde 88 jovens eram forçados a aplicar golpes.

Já no caso do KK Park, cerca de 7 mil pessoas foram resgatadas após algumas vítimas fugirem do local e o caso ganhar repercussão em 2025.

Tecnologias emergentes estão impulsionando ainda mais essa tendência. A Interpol destaca o aumento do uso de inteligência artificial para a geração de anúncios falsos de emprego ou mesmo criação de perfis deepfake para aplicar golpes como o da "sextorsão".

Neste tipo de crime, por exemplo, criminosos usam imagens falsas para simular pessoas reais e chantageiam as vítimas com imagens íntimas.

Uso de rotas de tráfico

Em suas conclusões, a Interpol alerta que a expansão dessas redes criminosas exige ação urgente e coordenada para interromper as rotas do tráfico e apoiar as vítimas.