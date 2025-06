A inteligência artificial vai mesmo dizimar os postos de trabalho para humanos?

Nos avanços tecnológicos passados, os mais prejudicados foram os empregados menos qualificados e trabalhadores manuais, como os operários de fábricas substituídos por robôs. Porém agora a expectativa é de que a adoção ampla da IA vá atingir os empregados de nível educacional mais alto, nas tarefas de escritório, sobretudo onde o desempenho dos algoritmos seja comparável ou melhor do que o humano.

Um estudo do think tank Pew Research Center revelou que, entre as mais ameaçadas, estão as ocupações envolvendo coleta de informações e análise de dados, como programação de websites, textos técnicos, contabilidade e inserção de dados (data entry).

Entre os mais resistentes, em contrapartida, estariam os empregos envolvendo trabalho manual intenso, mais difíceis de automatizar, como operário de construção, cuidador infantil ou bombeiro.

Otimismo de economista

A possibilidade de desemprego em massa colocou em foco os efeitos desagregadores da IA sobre o mundo profissional e a sociedade, atraindo a atenção de políticos e até de líderes religiosos. O papa Leão 14, que assumiu o pontificado em maio, já alertou para os riscos da inteligência artificial para a subsistência e dignidade humanas.

Por sua vez, o especialista em mercado de trabalho Enzo Weber, do IAB (Instituto de Pesquisa sobre o Trabalho) alemão, sediado em Nurembergue, argumenta que tais apreensões não procedem: para ele, os atuais progressos tecnológicos abririam uma ampla gama de possibilidades econômicas, mais provavelmente ajudando os trabalhadores do que causando desemprego em massa.