Corrida espacial: por que agências querem voltar em breve à Lua

Pesquisa científica na Lua

A pesquisa científica está no centro do Programa de Exploração Lunar da ESA, assim como para todas as agências especiais, afirma Sara Pastor, gerente do programa lunar e Gateway da agência europeia.

Os seres humanos têm uma presença contínua no espaço nos últimos 20 anos a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Mas a ISS está a apenas 400 quilômetros da Terra - cerca de quatro horas de viagem após o lançamento. A Lua, porém, está a 400 mil quilômetros - aproximadamente três dias de viagem espacial - e essa jornada é muito mais arriscada para os astronautas.

Por isso, a primeira pesquisa na Lua tem como objetivo tornar essa viagem mais segura e fácil. Além disso, há a ciência ambiental: "[Os cientistas] vão investigar a natureza dos ambientes lunares, como as suas condições únicas afetam a saúde e o desempenho humano, os sistemas de exploração robótica e como a atividade humana impacta esses ambientes", explica Pastor.

Em 5 de fevereiro de 1971, a missão Apollo 14 aterrissou na Lua Imagem: NASA/Heritage Space/picture alliance

Os pesquisadores pretendem determinar como a água, os metais e outros recursos lunares podem ser usados para sustentar as bases lunares a longo prazo e qual a melhor forma de extraí-los. "A ESA está desenvolvendo instrumentos para medir a radiação, realizar perfurações e análises de amostras in loco, além de estudos de geofísica e clima espacial lunar", acrescenta a gerente do programa lunar da agência espacial europeia.