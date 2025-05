Gênio está 'entre nós'? Estudo encontra 6 descendentes vivos de Leonardo da Vinci

Cromossomo Y intacto

A descoberta mais surpreendente é a identificação de 15 descendentes da linha masculina da família da Vinci, relacionados ao seu pai e ao seu meio-irmão Domenico Benedetto. Embora o comunicado do projeto não especifique se todos esses descendentes ainda estão vivos, ela esclarece que seis deles, ainda vivos, foram submetidos à análise genética. O que é realmente revolucionário é que esses seis compartilham segmentos idênticos do cromossomo Y, aquele que é passado de pai para filho.

De acordo com o diretor do projeto David Caramelli, da Universidade de Florença, isso sugere que a linha masculina da família da Vinci permaneceu geneticamente intacta por pelo menos 15 gerações.

Os pesquisadores também confirmaram a existência de uma tumba familiar na igreja de Santa Croce, em Vinci, povoado italiano onde o avô de Leonardo, Antonio, seu tio Francesco e vários meios-irmãos podem estar enterrados. Antropólogos da Universidade de Florença recuperaram fragmentos de ossos que estão sendo analisados. De acordo com Caramelli, um dos espécimes corresponde a um homem cuja idade coincide com a dos supostos parentes do artista.

"Nosso objetivo ao reconstruir a linhagem da família da Vinci até os dias de hoje é possibilitar a pesquisa científica de seu DNA", explica Alessandro Vezzosi, coautor do livro, no comunicado. "Esperamos entender as raízes biológicas de sua extraordinária acuidade visual, criatividade e, possivelmente, até mesmo aspectos de sua saúde e causas de morte", acrescenta.

O livro vai muito além da genética, revelando aspectos desconhecidos da vida do gênio florentino. Por exemplo, ao analisar registros cadastrais antigos, os autores identificaram sete casas da família da Vinci no povoado e no castelo de Vinci, bem como duas propriedades do próprio Leonardo, herdadas de seu tio Francesco.