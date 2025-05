Offline: cresce número de jovens que querem menos redes sociais

Como governos podem reagir

É provável que o resultado também inspire alguns políticos - mesmo que seus esforços pareçam bastante tímidos em vista das fortes demandas de alguns jovens. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ministro da Tecnologia do Reino Unido, Peter Kyle, insinuou estar considerando a possibilidade de criar toques de recolher obrigatórios. A Noruega quer aumentar o limite de idade para o uso das mídias sociais de 13 para 15 anos.

A Austrália já aumentou o limite de idade para 16 anos no final de 2024 - um pioneiro global. Outros países, incluindo a Dinamarca, por exemplo, estão mudando suas políticas escolares e banindo tablets e smartphones quase completamente do pátio da escola. No Brasil, medida semelhante virou lei neste ano.

Depressão devido a celulares?

O uso excessivo de smartphones está associado a vários problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono e vício. Um estudo publicado no início deste ano na revista BMC Medicine, por exemplo, aponta que sintomas de depressão diminuíram em 27% após três semanas de redução do uso de smartphones.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), a saúde mental dos jovens se deteriorou drasticamente nos últimos 15 anos - tendência que foi exacerbada pela pandemia. Nesse período, também houve um grande aumento no uso de mídias. No entanto, de acordo com a OCDE, pesquisadores ainda não conseguiram provar uma causalidade clara entre as duas coisas.