Quem é a 'jovem e carismática' que balançou a eleição alemã usando TikTok

A Esquerda era vista como uma legenda em extinção, o que o péssimo resultado nas eleições europeias de junho de 2024 parecia confirmar. E depois vieram ainda as três derrotas nos estados da Saxônia, da Turíngia e de Brandemburgo - estados do Leste Alemão que historicamente sempre deram bons resultados ao partido, em parte originário do antigo partido comunista da Alemanha Oriental.

A Turíngia é o único estado em que A Esquerda elegeu um governador, Bodo Ramelow, o qual permaneceu no cargo por dez anos, ou dois mandatos, com uma pequena interrupção de algumas semanas.

Diante dos maus resultados, a liderança partidária anunciou sua renúncia, deixando para outros a tarefa de tentar reverter essa tendência descendente sem precedentes.

Oportunidade com o fim da coalizão de governo

Ninguém dentro da sigla tinha uma concepção. Ao fim, a reviravolta repentina resultou de uma combinação da renovação no comando e da estratégia eleitoral, com uma inesperada ajuda do destino. O fim antecipado da coalizão que sustentava o governo do chanceler federal Olaf Scholz acabou sendo uma oportunidade para A Esquerda renovar seu perfil.

Na campanha eleitoral, o partido optou por priorizar questões que preocupam muitos cidadãos e que, em meio ao debate sobre a imigração, foram deixadas de lado pelos demais concorrentes: moradia e pobreza.