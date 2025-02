Por que ter Instagram e TikTok abertos aumenta riscos para os adolescentes

"Crianças precisam de supervisão ativa para usar a internet com segurança, estabelecimento de horários de uso, navegação assistida e nada de senhas que os pais não tenham acesso. A família precisa acompanhar de perto o conteúdo consumido e o publicado. O ideal não é proibir, mas conversar e ensinar desde cedo sobre privacidade, segurança, comportamento digital e a geração de conteúdo que irá publicar", enfatiza Liliane Ferrari, professora da disciplina de Mídias Sociais do MBA de Marketing da USP Esalq.

Na tentativa de ajudar os pais e conscientizar a população sobre os riscos no ambiente virtual, o Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime (INCC) criou um Guia Prático para Segurança Digital, disponibilizado gratuitamente em seu site. O material aborda temas como proteger suas redes sociais; cuidar da proteção pessoal, familiar e das crianças.

"Pais devem ser modelos de comportamento ao usar a internet de maneira segura e responsável. Ensinar as crianças e adolescentes sobre os riscos, sobre como proteger a privacidade e a importância de pensar antes de compartilhar informações pessoais. Lembrando que, uma vez na internet, a informação ficará disponível para sempre, para todos", diz a Fábio Diniz, presidente do INCC.

Como deixar o perfil privado nas redes sociais

Uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) mostra que as redes sociais mais usadas por crianças e adolescentes brasileiros são Instagram (60%) e TikTok (50%).

Ao contrário do que acontece na Austrália, onde menores de 16 anos são proibidos de terem contas em redes sociais, e no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde uma lei estadual proíbe menores de 14 anos de acessarem essas plataformas, no Brasil não há nenhuma restrição. No entanto, a idade mínima para ter um cadastro nessas plataformas é de 13 anos, segundo a Política de Privacidade dessas redes sociais.