Meta anuncia cabo submarino que conectará 5 continentes

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, anunciou nesta terça-feira (18/02) o plano de instalar um cabo submarino que ligará cinco continentes para transportar dados, inclusive para o desenvolvimento de inteligência artificial.

O cabo terá mais de 50 mil km de extensão, conectando Estados Unidos, África do Sul, Índia, Brasil e "outras regiões", descreveu a empresa. Chamado "Waterworth", será o terceiro e maior projeto do tipo executado pela gigante da tecnologia, que será proprietária única do duto.

A comunicação digital global está ancorada em uma rede de aproximadamente 450 cabos submarinos, que juntos perfazem cerca de 1,2 milhão de quilômetros de tubulações, segundo um relatório de 2024 do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede nos EUA.