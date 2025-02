Há 20 anos, YouTube era lançado como site de namoro

Canais como TED-Ed, Khan Academy e CrashCourse também transformaram a plataforma em uma sala de aula virtual acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar.

O estudo Uso de Redes Sociais, de 2021, do Centro de Pesquisas Pew, afirma que, durante a pandemia de covid-19 e as medidas de isolamento, o YouTube cresceu mais do que qualquer outra plataforma do tipo, em um momento em que as pessoas buscavam maneiras produtivas de passar o tempo.

Médica usando câmera para fazer transmissão para o YouTube Imagem: Getty Images

Uma curiosidade: Finneas O'Connell - também conhecido como irmão da cantora Billie Eilish e produtor musical - afirmou à Future Music em setembro de 2021 que aprendeu os fundamentos da música com seus pais, "depois aprendi o resto no YouTube". Ele produziu o álbum de estreia de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que ganhou vários Grammys em 2020, incluindo Álbum do Ano.

Sem estar livre de críticas

A plataforma, no entanto, também enfrentou críticas sobre o manuseio de conteúdo protegido por direitos autorais, promoção de teorias da conspiração e presença de conteúdo inapropriado. Várias medidas foram implementadas para lidar com essas preocupações, incluindo políticas de conteúdo mais rígidas e algoritmos aprimorados para filtrar conteúdo prejudicial.