Sabotagem e guerra: como navios ameaçam cabos que conectam o mundo à internet

Isso os protege contra a pressão extrema e as condições adversas do fundo do mar, garantindo uma vida útil de cerca de 25 anos. Os grandes cabos submarinos, com diâmetro superior a 20 centímetros, podem pesar entre 40 e 70 quilos por metro.

Como os cabos submarinos são instalados?

Geólogos e engenheiros determinam os melhores locais para a instalação dos cabos, levando em consideração obstáculos como fossas oceânicas, correntes marítimas, áreas de pesca e rotas de navegação.

No Mar do Norte e no Mar Báltico, cerca de 1,6 milhão de toneladas de munição de guerras passadas também representam um grande desafio no fundo do mar. Em águas profundas, de até oito quilômetros, o risco de danos é menor. Os cabos costumam ser depositados diretamente, no fundo do mar por navios especiais.

O cabo precisa estar tensionado durante o processo de instalação. Se houver pouca tensão, podem se formar laços. Se a tensão for excessiva, o cabo pode flutuar e se romper.

Danos aos cabos submarinos

A maioria dos danos aos cabos submarinos é causada por redes de arrasto, usadas na pesca, e âncoras. Mas eles também são alvo de atos de sabotagem deliberados. Ataques de guerra híbrida são conhecidos desde a Guerra Fria.