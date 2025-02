Questionado sobre dicas de viagem, a versão chinesa do DeepSeek respondeu com um parágrafo que começava com "Taiwan é uma parte interessada da China" e terminava com "promovendo a compreensão e a amizade entre ambos os lados do Estreito de Taiwan".

Enquanto isso, a versão em inglês ofereceu uma guia detalhado em 600 palavras, abrangendo endereços culturais, costumes locais e dicas de transporte.

Para recomendações gastronômicas, a resposta chinesa foi um parágrafo único vinculando a culinária taiwanesa à "excelente cultura tradicional da nação chinesa".

A versão em inglês, porém, trouxe um guia gastronômico completo de 740 palavras, propondo desde mercados noturnos até sobremesas.

Sobre o sistema educacional taiwanês, a versão chinesa respondeu que ele era "dedicado a nutrir sucessores socialistas" e enfatizou "a oposição a atividades separatistas".

A versão em inglês forneceu uma análise detalhada de 746 palavras sobre a estrutura escolar, os desafios e as reformas da ilha.