Google Maps vai trocar Golfo do México por Golfo da América nos EUA

O Google Maps mudará o nome do Golfo do México para Golfo da América assim que a mudança for oficialmente atualizada no Sistema de Nomes Geográficos dos EUA, afirmou a empresa Google nesta segunda-feira (28/01).

A mudança será visível nos Estados Unidos, mas o nome continuará sendo Golfo do México no México. Fora dos dois países, os usuários verão os dois nomes no Google Maps.

O Departamento do Interior dos EUA comunicou na sexta-feira que havia mudado oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América e o do pico Denali, a montanha mais alta da América do Norte, para Monte McKinley.