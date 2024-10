Lembra onde estava no 9/11? Como até 'memórias falsas' formam nossa identidade

No entanto, um segundo psicólogo duvidara que as recordações fossem reais e, após entrevistas extensas, concluiu que elas haviam sido plantadas no cérebro do réu durante o interrogatório, usando métodos estabelecidos de sugestionamento. Esse relatório, porém, não foi considerado no processo, o juiz não aceitou o argumento de coerção, e Ingram cumpriu pena até 2003.

Para o psicólogo Echterhoff, trata-se de um exemplo eloquente de até que ponto interações sociais podem implantar lembranças falseadas. Sabe-se de casos em que testemunhas de eventos terríveis inspiraram a sua descrição em cenas de filmes de horror.

Da lembrança pessoal à memória cultural compartilhada

Por outro lado, a noção de que memórias podem ser facilmente deturpadas foi muito criticada no contexto dos movimentos #MeToo - de vítimas de abuso sexual - e Vidas Negras Importam. Pois lembranças verdadeiras podem também só emergir anos após o evento traumático.

Durante os processos contra Harvey Weinstein por estupro e má-conduta sexual, seus advogados usaram com frequência o argumento da "lembrança falsa" para desacreditar as vítimas do produtor cinematográfico americano. Mas a tática não funcionou, pois as acusadoras se uniram para apresentar uma memória comum dos abusos sofridos.

Campanhas como #MeToo e Vidas Negras Importam ajudaram a mudar o entendimento do papel da memória na formação da identidade, aponta Echterhoff. Pois ela pode estar a serviço de uma experiência cultural compartilhada, não apenas da recordação individual, como pesquisas mais antigas já haviam demonstrado.