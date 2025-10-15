ASML vê perspectivas de vendas na China diminuírem em 2026

Por Nathan Vifflin e Toby Sterling
(Reuters) - A ASML, maior fornecedora mundial de equipamentos para fabricação de chips, reiterou nesta quarta-feira que espera se beneficiar do crescimento dos investimentos em inteligência artificial, mesmo tendo alertado que a demanda chinesa deverá cair significativamente no próximo ano.
O presidente-executivo, Christophe Fouquet, disse que a empresa está vendo "um impulso positivo contínuo em torno de investimentos em IA".
Esse boom está ajudando a motivar a demanda dos clientes por chips lógicos avançados - aqueles usados em smartphones e centros de dados de IA - quanto por chips de memória avançados também necessários para IA.
A empresa divulgou mais cedo lucro líquido de 2,12 bilhões de euros no terceiro trimestre, em linha com os 2,11 bilhões esperados em média por analistas, de acordo com dados da LSEG.
As ações da ASML acumulam alta de 37% desde o início de setembro.
As reservas líquidas da ASML, indicador mais observado pelos investidores, foram de 5,40 bilhões de euros no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa de consenso dos analistas de 5,36 bilhões.
A ASML disse que espera que as vendas na China caiam "significativamente" no próximo ano, depois de terem representado quase metade do faturamento em 2024 e um terço até agora em 2025.
O diretor financeiro Roger Dassen disse que o declínio foi devido a uma "normalização" e não um resultado de acúmulo de estoques em meio à guerra comercial entre os EUA e a China.
As restrições de exportação lideradas pelos EUA impedem que a ASML venda seus equipamentos mais avançados na China. A empresa avalia que não será afetada no curto prazo e que, na pior das hipóteses, as vendas serão estáveis em 2026, após somarem estimados cerca de 32,5 bilhões de euros em 2025.
"Acreditamos que a visão pessimista de um 2026 pior do que o esperado será deixada de lado e o mercado se concentrará no quanto a empresa pode crescer em 2027", disseram os analistas do JPMorgan.
As ferramentas de litografia da ASML, essenciais para a fabricação de circuitos de chips, são vendidas para a TSMC de Taiwan - que fabrica a maioria dos chips de IA para a Nvidia - e para outras empresas de microprocessadores, como SMIC, da China, e a Intel, dos EUA. A empresa também atende a fabricantes de chips de memória como Samsung, SK Hynix e Micron.
