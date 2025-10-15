ASML vê perspectivas de vendas na China diminuírem em 2026

Esse boom está ajudando a motivar a demanda dos clientes por chips lógicos avançados - aqueles usados em smartphones e centros de dados de IA - quanto por chips de memória avançados também necessários para IA.

A empresa divulgou mais cedo lucro líquido de 2,12 bilhões de euros no terceiro trimestre, em linha com os 2,11 bilhões esperados em média por analistas, de acordo com dados da LSEG.

As ações da ASML acumulam alta de 37% desde o início de setembro.

As reservas líquidas da ASML, indicador mais observado pelos investidores, foram de 5,40 bilhões de euros no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa de consenso dos analistas de 5,36 bilhões.

A ASML disse que espera que as vendas na China caiam "significativamente" no próximo ano, depois de terem representado quase metade do faturamento em 2024 e um terço até agora em 2025.

O diretor financeiro Roger Dassen disse que o declínio foi devido a uma "normalização" e não um resultado de acúmulo de estoques em meio à guerra comercial entre os EUA e a China.