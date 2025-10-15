Apple lança novas versões de MacBook, iPad e headset com chip M5

(Reuters) - A Apple revelou nesta quarta-feira uma série de atualizações de produtos, incluindo um MacBook Pro renovado, um iPad Pro e a segunda geração do headset Vision Pro, incorporando seu chip M5 mais recente em dispositivos destinados a profissionais gráficos.
A introdução de dispositivos com o M5 posiciona a Apple para combater os ganhos de desempenho dos rivais que usam os mais recentes processadores orientados para inteligência artificial da Qualcomm e da Intel. A Apple tem como estratégia lançar seu chip mais avançado nos dispositivos MacBook Pro e iPad Pro antes dos outros.
O novo MacBook Pro de 14 polegadas, com o processador M5, é um avanço em relação à série M4 de chips lançada no ano passado. O novo e mais rápido chip pode executar aplicativos avançados baseados em IA, segundo a empresa.
Os preços dos dispositivos mais recentes, no entanto, permanecem inalterados em relação às versões anteriores com o chip M4.
O MacBook Pro custa a partir de US$1.599 para a variante de 14 polegadas. O iPad Pro custa a partir de US$999, enquanto o Vision Pro de segunda geração sai a partir de US$3.499.
O mercado espera que o chip M5, fabricado usando um processo avançado de 3 nanômetros, melhore o desempenho e a eficiência energética em todos os dispositivos. O MacBook Pro com o chip mais recente pode executar modelos de linguagem grande no dispositivo, informou a empresa.
O Vision Pro, lançado em 2023, precisava de uma atualização depois de ter recebido uma resposta morna dos usuários. O headset, apresentado como o primeiro grande produto novo da empresa em quase uma década, recebeu críticas positivas por sua qualidade de tela, mas continua sendo um dispositivo de nicho com adoção limitada.
(Por Akash Sriram)
