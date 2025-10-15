Apple lança novas versões de MacBook, iPad e headset com chip M5

(Reuters) - A Apple revelou nesta quarta-feira uma série de atualizações de produtos, incluindo um MacBook Pro renovado, um iPad Pro e a segunda geração do headset Vision Pro, incorporando seu chip M5 mais recente em dispositivos destinados a profissionais gráficos.

A introdução de dispositivos com o M5 posiciona a Apple para combater os ganhos de desempenho dos rivais que usam os mais recentes processadores orientados para inteligência artificial da Qualcomm e da Intel. A Apple tem como estratégia lançar seu chip mais avançado nos dispositivos MacBook Pro e iPad Pro antes dos outros.

O novo MacBook Pro de 14 polegadas, com o processador M5, é um avanço em relação à série M4 de chips lançada no ano passado. O novo e mais rápido chip pode executar aplicativos avançados baseados em IA, segundo a empresa.