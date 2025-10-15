Apple aumentará investimentos na China, segundo ministério

PEQUIM (Reuters) - A Apple aumentará o investimento na China e intensificará ainda mais a cooperação no país, disse o presidente-executivo Tim Cook ao ministro da indústria chinês, Li Lecheng, durante uma reunião nesta quarta-feira na capital, Pequim, informou o Ministério da Indústria em um resumo sobre a conversa.
As declarações foram feitas no momento em que a fabricante do iPhone procura evitar as tarifas dos EUA sobre as remessas de países que incluem seus centros de produção, China e Índia, aumentando o já pesado investimento nos Estados Unidos para US$600 bilhões nos próximos quatro anos.
A China espera que a Apple continue a explorar o mercado chinês, disse Li Lecheng, que também é responsável pela área de tecnologia da informação, a Cook, acrescentando que a China continuará a promover um bom ambiente de negócios para empresas estrangeiras, incluindo a Apple.
O resumo não apresentou detalhes sobre o tamanho do investimento projetado. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
Cook, que está na China esta semana, visitou a loja da Apple em Xangai e se encontrou com desenvolvedores de jogos chineses e com o fabricante dos populares bonecos Labubu, disse ele em publicações no Weibo, uma rede social chinesa semelhante ao X.
Na segunda-feira, ele disse que o iPhone Air estaria disponível para pré-venda na China depois que o ministério liberou o caminho para que as principais operadoras de telecomunicações suportassem sua funcionalidade eSIM.
Reportagem de Xiuhao Chen e Ryan Woo
