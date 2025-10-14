Walmart faz parceria com OpenAI para ferramenta de compras do ChatGPT

(Reuters) - O Walmart anunciou nesta terça-feira uma parceria com a OpenAI para permitir que clientes e membros do Sam's Club façam compras diretamente pelo ChatGPT, usando o recurso Instant Checkout do chatbot.

O crescente investimento do Walmart em inteligência artificial tem como objetivo diminuir a diferença em relação à gigante online Amazon, que teve uma vantagem inicial com seu chatbot, o Rufus, um assistente de compras baseado em inteligência artificial generativa que responde a várias consultas de compras.

A parceria do Walmart com a criadora do ChatGPT segue uma aliança semelhante que a OpenAI anunciou no mês passado com a Etsy e a Shopify.