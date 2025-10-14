Podcasts de vídeo do Spotify vão para a Netflix em novo acordo de distribuição

(Reuters) - A Netflix anunciou nesta terça-feira que adicionará uma lista dos podcasts de vídeo mais populares do Spotify ao seu serviço a partir do início de 2026, parte de uma nova parceria de distribuição que visa ampliar a linha de entretenimento da gigante do streaming e atrair novos públicos.
A programação inicial contará com programas como "The Dave Chang Show" e "The Bill Simmons Podcast", mas não incluirá "The Joe Rogan Experience", o podcast mais ouvido do Spotify em todo o mundo.
Para o Spotify, espera-se que a parceria amplie o alcance de seus criadores, aproveitando a grande base global de assinantes da Netflix.
Os termos financeiros do acordo não foram anunciados.
"Como os podcasts de vídeo continuam a crescer em popularidade, nossa parceria com o Spotify nos permite trazer versões completas em vídeo desses programas de primeira linha para o público da Netflix e do Spotify", disse Lauren Smith, vice-presidente de licenciamento de conteúdo e estratégia de programação da Netflix.
A Netflix disse que a oferta de podcasts em vídeo será lançada nos Estados Unidos no início de 2026, com um lançamento internacional mais amplo em seguida.
A lista de curadoria abrangerá esportes, cultura e crimes reais, incluindo "The Zach Lowe Show", "The Rewatchables", "The Big Picture" e "Serial Killers"
"Isso oferece mais opções para os criadores e abre uma oportunidade de distribuição completamente nova", disse Roman Wasenmüller, vice-presidente e chefe de podcasts do Spotify.
(Por Harshita Mary Varghese)
