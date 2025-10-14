Podcasts de vídeo do Spotify vão para a Netflix em novo acordo de distribuição

(Reuters) - A Netflix anunciou nesta terça-feira que adicionará uma lista dos podcasts de vídeo mais populares do Spotify ao seu serviço a partir do início de 2026, parte de uma nova parceria de distribuição que visa ampliar a linha de entretenimento da gigante do streaming e atrair novos públicos.

A programação inicial contará com programas como "The Dave Chang Show" e "The Bill Simmons Podcast", mas não incluirá "The Joe Rogan Experience", o podcast mais ouvido do Spotify em todo o mundo.

Para o Spotify, espera-se que a parceria amplie o alcance de seus criadores, aproveitando a grande base global de assinantes da Netflix.