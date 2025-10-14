Meta reforça proteções para adolescentes no Instagram com filtros de conteúdo

Um relatório em setembro mostrou que vários recursos de segurança que a Meta implementou no Instagram ao longo dos anos não funcionam bem ou não existem. A Reuters também revelou em agosto que a Meta permitia comportamentos provocativos de chatbots, inclusive permitindo que os bots se envolvessem em "conversas românticas ou sensuais".

A Meta disse nesta terça-feira que sua mais recente medida coloca automaticamente as contas de adolescentes nas configurações PG-13, que os pais podem ajustar para adicionar conteúdo mais rigoroso e controles de tempo de tela com uma "configuração de conteúdo limitado". Os usuários adolescentes também serão impedidos de interagir com contas que compartilham material impróprio para a idade.

"Esperamos que essa atualização tranquilize os pais", disse a Meta em uma publicação no blog. "Sabemos que os adolescentes podem tentar evitar essas restrições, e é por isso que usaremos a tecnologia de previsão de idade para colocar os adolescentes em determinadas proteções de conteúdo -- mesmo que eles afirmem serem adultos."

Em agosto, a Meta adicionou proteções para adolescentes em seus produtos de IA, treinando seus sistemas para evitar trocas de flertes e discussões sobre automutilação ou suicídio com menores de idade. Isso se seguiu a uma revisão mais ampla no ano passado que introduziu privacidade aprimorada e controles parentais para usuários do Instagram com menos de 18 anos.

As novas configurações serão lançadas nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá, com lançamento total previsto para o final do ano. A Meta também está introduzindo mais proteções para adolescentes no Facebook.

A mudança ocorre no momento em que a Meta, o TikTok da ByteDance e o YouTube enfrentam centenas de ações judiciais movidas em nome de crianças e distritos escolares sobre a natureza viciante da mídia social.