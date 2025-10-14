Meta reforça proteções para adolescentes no Instagram com filtros de conteúdo

(Reuters) - O Instagram limitará o que os usuários com menos de 18 anos podem ver na plataforma usando filtros inspirados no sistema de recomendação norte-americano de filmes PG-13, na mais recente medida de sua controladora Meta para responder às críticas de que não tem feito o suficiente para proteger os adolescentes online.
Seguindo o modelo das classificações da Motion Picture Association, o novo sistema restringirá publicações com linguagem forte, acrobacias arriscadas, referências a drogas ou outros temas maduros. As regras também se aplicarão às ferramentas de IA generativas da Meta, informou a empresa nesta terça-feira.
A medida ocorre após críticas de grupos ativistas e processos judiciais alegando que a empresa não protegeu os jovens usuários de conteúdo nocivo ou os enganou sobre os danos psicológicos de suas plataformas.
Um relatório em setembro mostrou que vários recursos de segurança que a Meta implementou no Instagram ao longo dos anos não funcionam bem ou não existem. A Reuters também revelou em agosto que a Meta permitia comportamentos provocativos de chatbots, inclusive permitindo que os bots se envolvessem em "conversas românticas ou sensuais".
A Meta disse nesta terça-feira que sua mais recente medida coloca automaticamente as contas de adolescentes nas configurações PG-13, que os pais podem ajustar para adicionar conteúdo mais rigoroso e controles de tempo de tela com uma "configuração de conteúdo limitado". Os usuários adolescentes também serão impedidos de interagir com contas que compartilham material impróprio para a idade.
"Esperamos que essa atualização tranquilize os pais", disse a Meta em uma publicação no blog. "Sabemos que os adolescentes podem tentar evitar essas restrições, e é por isso que usaremos a tecnologia de previsão de idade para colocar os adolescentes em determinadas proteções de conteúdo -- mesmo que eles afirmem serem adultos."
Em agosto, a Meta adicionou proteções para adolescentes em seus produtos de IA, treinando seus sistemas para evitar trocas de flertes e discussões sobre automutilação ou suicídio com menores de idade. Isso se seguiu a uma revisão mais ampla no ano passado que introduziu privacidade aprimorada e controles parentais para usuários do Instagram com menos de 18 anos.
As novas configurações serão lançadas nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá, com lançamento total previsto para o final do ano. A Meta também está introduzindo mais proteções para adolescentes no Facebook.
A mudança ocorre no momento em que a Meta, o TikTok da ByteDance e o YouTube enfrentam centenas de ações judiciais movidas em nome de crianças e distritos escolares sobre a natureza viciante da mídia social.
Os órgãos reguladores dos EUA estão examinando cada vez mais as empresas de IA sobre os possíveis impactos negativos dos chatbots.
(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)
((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC
