Google gastará US$15 bilhões em data center de IA em maior investimento na Índia

Por Munsif Vengattil
BENGALURU (Reuters) - O Google disse na terça-feira que investirá US$15 bilhões ao longo de cinco anos para estabelecer um data center de inteligência artificial no Estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, seu maior investimento na nação mais populosa do mundo.
O plano da gigante da tecnologia norte-americana ocorre em meio a um tenso impasse diplomático entre Índia e Estados Unidos sobre tarifas comerciais e um acordo comercial paralisado, já que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu um boicote a produtos estrangeiros.
Os ministros indianos de Infotecnologia e Finanças participaram do evento em Nova Délhi, no qual o presidente-executivo do Google Cloud, Thomas Kurian, disse que o data center em Andhra Pradesh será o "maior centro de IA" da empresa fora dos Estados Unidos.
"Essa visão de longo prazo que temos é acelerar a missão de IA da própria Índia", disse Kurian.
O Google se comprometeu a gastar cerca de US$85 bilhões este ano para desenvolver as capacidades de data centers, já que as grandes empresas de tecnologia investem pesadamente na construção de novas infraestruturas em sua competição para atender à crescente demanda por serviços de IA.
As multinacionais sediadas nos EUA enfrentam crescentes pedidos de boicote na Índia, uma vez que os executivos de negócios e os apoiadores de Modi alimentaram o sentimento antiamericano para protestar contra a tarifa de 50% sobre os produtos indianos importados imposta pelos Estados Unidos.
"Essa iniciativa cria oportunidades econômicas e sociais substanciais tanto para a Índia quanto para os Estados Unidos", disse o Google em um comunicado, sem se referir às tarifas comerciais.
Nas últimas semanas, as autoridades indianas se reuniram em particular com muitos executivos de empresas norte-americanas para dizer que estão comprometidas em oferecer um ambiente de negócios fácil, apesar do descontentamento com as tarifas dos EUA, disseram duas fontes à Reuters sob condição de anonimato.
(Reportagem de Munsif Vengattil, em Bengaluru, e Sarita Chaganti Singh)
