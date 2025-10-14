Google gastará US$15 bilhões em data center de IA em maior investimento na Índia

Os ministros indianos de Infotecnologia e Finanças participaram do evento em Nova Délhi, no qual o presidente-executivo do Google Cloud, Thomas Kurian, disse que o data center em Andhra Pradesh será o "maior centro de IA" da empresa fora dos Estados Unidos.

"Essa visão de longo prazo que temos é acelerar a missão de IA da própria Índia", disse Kurian.

O Google se comprometeu a gastar cerca de US$85 bilhões este ano para desenvolver as capacidades de data centers, já que as grandes empresas de tecnologia investem pesadamente na construção de novas infraestruturas em sua competição para atender à crescente demanda por serviços de IA.

As multinacionais sediadas nos EUA enfrentam crescentes pedidos de boicote na Índia, uma vez que os executivos de negócios e os apoiadores de Modi alimentaram o sentimento antiamericano para protestar contra a tarifa de 50% sobre os produtos indianos importados imposta pelos Estados Unidos.

"Essa iniciativa cria oportunidades econômicas e sociais substanciais tanto para a Índia quanto para os Estados Unidos", disse o Google em um comunicado, sem se referir às tarifas comerciais.

Nas últimas semanas, as autoridades indianas se reuniram em particular com muitos executivos de empresas norte-americanas para dizer que estão comprometidas em oferecer um ambiente de negócios fácil, apesar do descontentamento com as tarifas dos EUA, disseram duas fontes à Reuters sob condição de anonimato.