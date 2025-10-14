Clientes da Intel testarão nova GPU Crescent Island no 2º semestre de 2026

(Reuters) - A Intel está fazendo um esforço renovado para garantir um lugar na corrida de chips de inteligência artificial com seu próximo chip, apelidado de Crescent Island, programado para ser demonstrado a clientes no segundo semestre de 2026.

Isso marca a segunda tentativa da fabricante de chips na arena do acelerador de IA, depois que seus chips Gaudi anteriores não conseguiram ganhar força contra os líderes de mercado Nvidia e AMD.

No entanto, o roteiro da GPU da Intel fica atrás dos concorrentes, destacando a subida íngreme que ela enfrenta para se estabelecer como uma concorrente séria na computação de IA iniciada em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT, da OpenAI.