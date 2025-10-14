BlackRock atinge recorde de US$13,46 trilhões em ativos sob gestão

Os gastos resilientes dos consumidores, apesar dos custos mais altos dos empréstimos, ajudaram a sustentar o impulso econômico dos EUA, alimentando os ganhos nos mercados de ações e levando os investidores a voltar a investir em estratégias de índice de custo mais baixo.

O esfriamento do mercado de trabalho e a moderação da inflação levaram o Federal Reserve a cortar as taxas de juros em setembro - a primeira redução este ano - enquanto as expectativas de mais flexibilização no final de 2025 alimentaram fortes fluxos de entrada nos ETFs de renda fixa da BlackRock.

Além disso, a demanda dos investidores por Treasuries permaneceu sólida quando o Fed começou a reduzir as taxas, embora o apetite por títulos com prazos mais longos tenha permanecido cauteloso, uma vez que os rendimentos estão vinculados ao crescimento e às tendências fiscais, e não apenas à política do Fed.

Em uma entrevista à CNBC nesta terça-feira, o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, disse que os EUA "ainda são o melhor lugar do mundo para se investir".

A BlackRock divulgou lucro ajustado de US$1,91 bilhão, ou US$11,55 por ação, para os três meses até 30 de setembro, acima do US$1,72 bilhão, ou US$11,46 por ação, apurado um ano antes.

A receita total - a maior parte da qual é obtida como uma porcentagem dos ativos sob gestão - aumentou para US$6,5 bilhões em relação aos US$5,2 bilhões de um ano atrás, impulsionada principalmente pela recuperação do mercado e por um crescimento de 8% nas comissões, que excederam as próprias metas da BlackRock.