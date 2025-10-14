99Food amplia presença no Brasil e passa a operar no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A 99Food iniciou testes no Estado do Rio de Janeiro para concorrer no segmento de delivery de comida, anunciou a companhia controlada pela chinesa DiDi Global nesta terça-feira.
Os investimentos iniciais para o Rio de Janeiro são de R$350 milhões, afirmou a companhia, que já oferece serviços aos moradores das cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis.
Com isso, o estado do Rio de Janeiro passa a ser a terceira região a receber os serviços da companhia no Brasil, depois de Goiânia (junho), e São Paulo (agosto). A meta da companhia é chegar a pelo menos 100 cidades do Brasil até junho de 2026.
O valor de investimento no Rio de Janeiro faz parte do montante de R$2 bilhões a ser desembolsado pela companhia no Brasil.
"Entrar no Rio de Janeiro é um movimento estratégico que reforça nosso propósito de crescer de forma sustentável em um mercado com enorme potencial", disse Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.
O lançamento oficial dos serviços da 99Food no Rio de Janeiro está previsto para 21 de outubro, afirmou a empresa.
(Por Rodrigo Viga Gaier)
