99Food amplia presença no Brasil e passa a operar no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A 99Food iniciou testes no Estado do Rio de Janeiro para concorrer no segmento de delivery de comida, anunciou a companhia controlada pela chinesa DiDi Global nesta terça-feira.

Os investimentos iniciais para o Rio de Janeiro são de R$350 milhões, afirmou a companhia, que já oferece serviços aos moradores das cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis.

Com isso, o estado do Rio de Janeiro passa a ser a terceira região a receber os serviços da companhia no Brasil, depois de Goiânia (junho), e São Paulo (agosto). A meta da companhia é chegar a pelo menos 100 cidades do Brasil até junho de 2026.