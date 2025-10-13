Vendas de celulares sobem no  3º tri puxadas por recursos de IA, diz IDC

(Reuters) - As vendas globais de smartphones cresceram 2,6% no terceiro trimestre, impulsionadas pela forte demanda por dispositivos premium e habilitados para recursos de inteligência artificial, de acordo com dados preliminares da empresa de pesquisa de mercado IDC divulgados nesta segunda-feira.

"A indústria de smartphones continua sua trajetória ascendente, registrando um crescimento sólido - uma conquista notável, dada a persistente incerteza econômica e a tumultuada dinâmica tarifária", disse Nabila Popal, diretora sênior de pesquisa da IDC.

"A demanda pela nova linha do iPhone 17 foi robusta, com as pré-encomendas ultrapassando as da geração anterior. Ao mesmo tempo, o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7 da Samsung superaram todos os modelos dobráveis anteriores, criando um ímpeto renovado para o segmento de dobráveis", disse Francisco Jeronimo, vice-presidente da área de "client devices" da IDC.