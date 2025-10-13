TSMC deve ter salto de 28% no lucro do 3º tri com aumento dos gastos com IA

Por Ben Blanchard e Wen-Yee Lee
TAIPÉ, Taiwan (Reuters) - A TSMC, a maior fabricante de chips de inteligência artificial do mundo, deve ter um salto de 28% no lucro do terceiro trimestre, atingindo um recorde devido à demanda insaciável por infraestrutura de IA, embora as tarifas de importação dos Estados Unidos possam afetar suas perspectivas.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a primeira fabricante de chips contratada do mundo e uma das principais fornecedoras da Nvidia e da Apple, deve registrar um lucro líquido de 415,4 bilhões de dólares de Taiwan (US$13,55 bilhões) nos três meses até 30 de setembro, de acordo com média de 20 previsões de analistas compilada pela LSEG SmartEstimate.
O serviço SmartEstimates atribui maior peso às previsões dos analistas que são mais consistentemente precisas.
A TSMC já sinalizou um aumento de 30% na receita do terceiro trimestre, que supera as previsões do mercado. Qualquer resultado de lucro acima de 398,3 bilhões de dólares de Taiwan marcará o maior lucro líquido trimestral de todos os tempos da empresa e seu sétimo trimestre consecutivo de crescimento.
Mario Morales, da empresa de pesquisa de mercado IDC, disse que espera que a receita da TSMC cresça pelo menos de 30% a 35% este ano.
"Espero que a TSMC continue a superar seus pares, dado o crescimento exponencial contínuo dos investimentos em infraestrutura de IA e que os principais fornecedores de chips, como Nvidia e AMD, tenham apenas um lugar para ir - a TSMC", disse ele.
Morales disse que, mesmo que as tarifas de importação e as disputas comerciais aumentem a incerteza, a infraestrutura de IA continua sendo uma "aquisição estratégica" para provedores de serviços de computação em nuvem, fabricantes e empresas, garantindo que o investimento continue a se concentrar nesse espaço.
A TSMC, a empresa de capital aberto mais valiosa da Ásia, com um valor de mercado de cerca de US$1,22 trilhão - quase três vezes a da rival sul-coreana Samsung Electronics - deve apresentar resultados na quinta-feira.
O secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, propôs no mês passado que as empresas taiuanesas dividissem sua produção de chips em 50% entre Taiwan e os EUA, em comparação com a configuração atual, em que a grande maioria da produção fica na ilha.
Taiwan rejeitou essa ideia, e a TSMC já está investindo US$165 bilhões na construção de fábricas nos EUA, no Estado do Arizona.
As ações da TSMC subiram 30% até agora este ano devido ao otimismo em relação à IA, ignorando em grande parte as preocupações com tarifas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.