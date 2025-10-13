TSMC deve ter salto de 28% no lucro do 3º tri com aumento dos gastos com IA

O serviço SmartEstimates atribui maior peso às previsões dos analistas que são mais consistentemente precisas.

A TSMC já sinalizou um aumento de 30% na receita do terceiro trimestre, que supera as previsões do mercado. Qualquer resultado de lucro acima de 398,3 bilhões de dólares de Taiwan marcará o maior lucro líquido trimestral de todos os tempos da empresa e seu sétimo trimestre consecutivo de crescimento.

Mario Morales, da empresa de pesquisa de mercado IDC, disse que espera que a receita da TSMC cresça pelo menos de 30% a 35% este ano.

"Espero que a TSMC continue a superar seus pares, dado o crescimento exponencial contínuo dos investimentos em infraestrutura de IA e que os principais fornecedores de chips, como Nvidia e AMD, tenham apenas um lugar para ir - a TSMC", disse ele.

Morales disse que, mesmo que as tarifas de importação e as disputas comerciais aumentem a incerteza, a infraestrutura de IA continua sendo uma "aquisição estratégica" para provedores de serviços de computação em nuvem, fabricantes e empresas, garantindo que o investimento continue a se concentrar nesse espaço.

A TSMC, a empresa de capital aberto mais valiosa da Ásia, com um valor de mercado de cerca de US$1,22 trilhão - quase três vezes a da rival sul-coreana Samsung Electronics - deve apresentar resultados na quinta-feira.