Samsung deve mostrar maior lucro de 3º tri em 3 anos impulsionada por IA

O maior fabricante mundial de chips de memória deve reportar um lucro operacional de 10,1 trilhões de wons (US$7,11 bilhões) para o período de julho a setembro, de acordo com o LSEG SmartEstimate, que reúne 31 estimativas de analistas e é ponderado para aqueles que são mais consistentemente precisos. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Os analistas atribuíram a recuperação principalmente ao melhor preço dos chips de memória convencionais, o que deve ter compensado volumes de vendas mais fracos dos chips de memória de alta largura de banda (HBM), já que a Samsung ainda não forneceu seus mais recentes produtos HBM para a Nvidia.

Os chips HBM, essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), foram projetados para reduzir o consumo de energia e processar grandes conjuntos de dados.

Os analistas afirmam que a demanda por chips de memória, especialmente de hiperescaladores e investimentos relacionados à IA para serviços como o ChatGPT, aumentou a carga de trabalho dos servidores em geral, elevando assim os preços dos chips de memória convencionais.

Os preços de alguns chips DRAM, amplamente utilizados em servidores, smartphones e PCs, aumentaram 171,8% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com dados da TrendForce.

Embora o negócio de memória convencional da Samsung tenha tido um bom desempenho, os analistas disseram que os atrasos no fornecimento dos chips HBM3E de 12 camadas para a Nvidia prejudicaram o desempenho da empresa sul-coreana no período.