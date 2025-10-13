Samsung deve mostrar maior lucro de 3º tri em 3 anos impulsionada por IA

Por Heekyong Yang
SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics deve registrar seu maior lucro de terceiro trimestre desde 2022, impulsionada pelos preços mais altos dos chips de memória por conta da demanda por servidores usados em aplicações de inteligência artificial, segundo estimativas de analistas.
A Samsung anunciará suas estimativas de receita e lucro operacional na terça-feira, com resultados completos previstos para o final deste mês.
O maior fabricante mundial de chips de memória deve reportar um lucro operacional de 10,1 trilhões de wons (US$7,11 bilhões) para o período de julho a setembro, de acordo com o LSEG SmartEstimate, que reúne 31 estimativas de analistas e é ponderado para aqueles que são mais consistentemente precisos. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
Os analistas atribuíram a recuperação principalmente ao melhor preço dos chips de memória convencionais, o que deve ter compensado volumes de vendas mais fracos dos chips de memória de alta largura de banda (HBM), já que a Samsung ainda não forneceu seus mais recentes produtos HBM para a Nvidia.
Os chips HBM, essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), foram projetados para reduzir o consumo de energia e processar grandes conjuntos de dados.
Os analistas afirmam que a demanda por chips de memória, especialmente de hiperescaladores e investimentos relacionados à IA para serviços como o ChatGPT, aumentou a carga de trabalho dos servidores em geral, elevando assim os preços dos chips de memória convencionais.
Os preços de alguns chips DRAM, amplamente utilizados em servidores, smartphones e PCs, aumentaram 171,8% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com dados da TrendForce.
Embora o negócio de memória convencional da Samsung tenha tido um bom desempenho, os analistas disseram que os atrasos no fornecimento dos chips HBM3E de 12 camadas para a Nvidia prejudicaram o desempenho da empresa sul-coreana no período.
As rivais SK Hynix e Micron ganharam mais com a demanda impulsionada pela IA, enquanto a exposição da Samsung à China, onde as vendas de chips avançados são restritas pelos Estados Unidos, restringiu seu crescimento.
Os analistas disseram que o sentimento do mercado em relação às ações e ao negócio de chips da Samsung, incluindo a memória e a fabricação de chips por contrato, deve melhorar à medida que a empresa garante acordos de fornecimento com grandes clientes, como OpenAI e Tesla.
As ações da Samsung subiram mais de 43% após o anúncio de um acordo de fornecimento de chips com a Tesla em julho.
Durante a visita do presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, à Coreia do Sul no início deste mês, Samsung, SK Hynix e OpenAI anunciaram parcerias envolvendo chips de memória avançados para o projeto Stargate.
O acordo de chips de IA entre OpenAI e AMD, um dos principais clientes HBM da Samsung, também beneficia a Samsung, disse Ryu Young-ho, analista sênior da NH Investment & Securities.
Ryu acrescentou que o acordo de fundição de US$16,5 bilhões da Samsung com a Tesla aumentou as expectativas de que o negócio de fabricação de chips por contrato da Samsung, em dificuldades, poderia ganhar mais pedidos de grandes empresas de tecnologia se a empresa entregar o projeto conforme planejado.
Embora os recentes acordos de fornecimento orientados por IA sinalizem uma perspectiva positiva para a Samsung, analistas alertam que as incertezas permanecem, incluindo as possíveis tarifas de importação dos EUA sobre chips e controles de exportação mais rígidos da China sobre materiais de terras raras usados em microprocessadores e equipamentos de fabricação de chips.
Em setembro, a Micron disse que espera vender todos os seus chips HBM para o ano de 2026 nos próximos meses devido à forte demanda.
