OpenAI contrata Broadcom para construir seu primeiro processador de IA

(Reuters) - A OpenAI fez uma parceria com a Broadcom para produzir seus primeiros processadores de inteligência artificial internos, à medida que a empresa busca garantir o poder de computação necessário para atender à crescente demanda por seus serviços.

As ações da Broadcom subiam mais de 7% no início do pregão.

As empresas anunciaram nesta segunda-feira que a OpenAI projetará os chips que serão desenvolvidos e implantados pela Broadcom a partir do segundo semestre de 2026. Elas lançarão chips personalizados com capacidade de 10 gigawatts, cujo consumo de energia é aproximadamente equivalente às necessidades de mais de 8 milhões de residências nos Estados Unidos.