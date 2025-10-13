OpenAI contrata Broadcom para construir seu primeiro processador de IA

(Reuters) - A OpenAI fez uma parceria com a Broadcom para produzir seus primeiros processadores de inteligência artificial internos, à medida que a empresa busca garantir o poder de computação necessário para atender à crescente demanda por seus serviços.
As ações da Broadcom subiam mais de 7% no início do pregão.
As empresas anunciaram nesta segunda-feira que a OpenAI projetará os chips que serão desenvolvidos e implantados pela Broadcom a partir do segundo semestre de 2026. Elas lançarão chips personalizados com capacidade de 10 gigawatts, cujo consumo de energia é aproximadamente equivalente às necessidades de mais de 8 milhões de residências nos Estados Unidos.
O acordo é o mais recente de uma série de investimentos maciços em semicondutores de IA que destacam o crescente apetite do setor de tecnologia por poder de computação para criar sistemas que atendam ou superem a inteligência humana.
A OpenAI divulgou na semana passada um acordo de fornecimento de chips de IA de 6 gigawatts com a AMD, que inclui uma opção de compra de participação na fabricante de chips, dias depois de anunciar que a Nvidia planeja investir até US$100 bilhões na startup e fornecer-lhe sistemas de data center com capacidade de pelo menos 10 gigawatts.
"A parceria com a Broadcom é um passo fundamental na construção da infraestrutura necessária para liberar o potencial da IA", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em um comunicado.
Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados e não ficou imediatamente claro como a OpenAI financiaria o negócio.
(Reportagem de Max Cherney em San Francisco e Arsheeya Bajwa em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.