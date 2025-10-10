Reguladores financeiros globais aumentarão monitoramento sobre IA

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), órgão de vigilância de riscos do G20, afirmou em um relatório nesta sexta-feira que, se muitas instituições acabarem usando os mesmos modelos de IA e hardware especializado, isso poderá levar a um comportamento de rebanho.

"Essa forte dependência pode criar vulnerabilidades se houver poucas alternativas disponíveis", disse o conselho.

Um estudo separado publicado pelo grupo de bancos centrais, o Bank for International Settlements, acrescentou que há uma "necessidade urgente" de que as autoridades monetárias, os reguladores financeiros e as autoridades de supervisão "melhorem seu jogo" em relação à IA.

"Há uma necessidade de atualizar suas capacidades, tanto como observadores informados dos efeitos dos avanços tecnológicos quanto como usuários da própria tecnologia", disse o BIS.

Estados Unidos, China e outros países estão atualmente correndo para liderar o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias de aprendizado de máquina.

O relatório do FSB disse que, embora a IA possa ampliar o estresse do mercado, atualmente há "poucas evidências empíricas de que as correlações de mercado impulsionadas pela IA afetem os resultados do mercado".