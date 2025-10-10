OpenAI e Sur Energy fazem acordo para investimento de US$25 bi na Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - A OpenAI e a Sur Energy assinaram uma carta de intenção para um projeto de central de processamento de dados na Argentina que vai exigir um investimento de até US$25 bilhões, anunciou o governo argentino nesta sexta-feira.

O projeto visa hospedar a próxima geração de computação de inteligência artificial e atingir uma capacidade de até 500 MW.

"Estruturado dentro do RIGI (Incentivo para Grandes Investimentos), o projeto envolverá um investimento de grande escala de até US$25 bilhões, posicionando-o como uma das maiores iniciativas de tecnologia e infraestrutura energética da história da Argentina", afirmou o governo em comunicado.