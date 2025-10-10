OpenAI e Sur Energy avaliam projeto de data center de US$25 bi na Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - OpenAI e Sur Energy assinaram uma carta de intenções para um projeto de data center na Argentina que exigirá um investimento de até US$25 bilhões, informou o governo argentino nesta sexta-feira.
O projeto envolve uma instalação de grande escala com capacidade de até 500 megawatts para dar suporte à computação avançada de inteligência artificial, de acordo com o governo.
Estruturado sob o esquema de isenção de impostos RIGI da Argentina, que entrou em vigor no ano passado, o projeto, se concluído, será "uma das maiores iniciativas de infraestrutura de tecnologia e energia" na história do país, afirmou o governo.
A OpenAI, que agora tem mais de 800 milhões de usuários semanais do ChatGPT, tornou-se a startup mais valiosa do mundo, com uma avaliação de US$500 bilhões, depois de concluir uma venda secundária de ações na semana passada.
"Estamos orgulhosos de anunciar planos para lançar o Stargate Argentina, um novo e empolgante projeto de infraestrutura em parceria com uma das principais empresas de energia do país, a Sur Energy", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, nas mídias sociais.
Altman acrescentou que esse foi o primeiro projeto Stargate na América Latina, uma região "cheia de talento, criatividade e ambição".
(Por Walter Bianchi)
