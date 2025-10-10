Comissão Europeia analisa segurança infantil no Snapchat, YouTube e lojas de aplicativos

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia está analisando salvaguardas para menores de idade no Snapchat, no YouTube, na Apple App Store e no Google Play sob sua Lei de Serviços Digitais, informou o órgão na sexta-feira.
A Comissão está solicitando que as empresas forneçam informações sobre seus sistemas de verificação de idade, bem como sobre como eles impedem que menores acessem produtos ilegais, incluindo drogas e vaporizadores, ou materiais nocivos, como conteúdo que promova transtornos alimentares.
"Hoje, juntamente com as autoridades nacionais dos Estados-membros, estamos avaliando se as medidas tomadas até agora pelas plataformas estão de fato protegendo as crianças", disse a chefe de tecnologia da UE, Henna Virkkunen.
A Lei de Serviços Digitais é uma lei histórica da União Europeia, que exige que as empresas on-line façam mais para combater conteúdo ilegal e prejudicial em suas plataformas.
