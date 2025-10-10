Bitcoin recua para US$104.782 com Trump escalando guerra comercial com China

(Reuters) - O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, ampliou quedas nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou o conflito comercial do país com a China.

Trump anunciou nesta sexta-feira aumento das tarifas sobre as exportações chinesas para os EUA para 100% e impôs controles de exportação sobre "todo e qualquer software crítico" ao país asiático em uma represália aos limites de exportação recentemente anunciados pela China sobre minerais de terras raras essenciais para a indústria de tecnologia.

A disputa abalou os mercados financeiros globais, fazendo com que o índice acionário S&P 500 caísse mais de 2%.