Bitcoin recua para US$104.782 com Trump escalando guerra comercial com China

(Reuters) - O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, ampliou quedas nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou o conflito comercial do país com a China.
Trump anunciou nesta sexta-feira aumento das tarifas sobre as exportações chinesas para os EUA para 100% e impôs controles de exportação sobre "todo e qualquer software crítico" ao país asiático em uma represália aos limites de exportação recentemente anunciados pela China sobre minerais de terras raras essenciais para a indústria de tecnologia.
A disputa abalou os mercados financeiros globais, fazendo com que o índice acionário S&P 500 caísse mais de 2%.
Depois de chegar a recuar 8,4%, a US$104.782, o bitcoin mostrava queda de 0,45%, a US$113.767 às 19h40 (horário de Brasília).
O ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, era negociada em alta de 0,63%, a US$3.888.
