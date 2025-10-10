Apple é processada por uso de livros protegidos por direitos autorais para treinar IA

Um grupo separado de autores processou a Apple no mês passado por supostamente usar indevidamente seu trabalho no treinamento de IA.

PROCESSOS JUDICIAIS

A ação judicial é um dos muitos casos de alto risco movidos por proprietários de direitos autorais, como autores, agências de notícias e gravadoras de música, contra empresas de tecnologia, incluindo OpenAI, Microsoft e Meta, pelo uso não autorizado de seu trabalho no treinamento de IA.

Em agosto, a Anthropic fez acordo para pagar US$1,5 bilhão e encerrar uma ação judicial de outro grupo de autores sobre o treinamento de seu chatbot Claude.

Representantes da Apple e de Martinez-Conde, Macknik e seu advogado não comentaram o assunto nesta sexta-feira.

O Apple Intelligence é um conjunto de recursos baseados em IA integrados aos dispositivos iOS, incluindo iPhone e iPad.