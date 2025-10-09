Intel apresenta detalhes de 1º chip para PC produzido com nova tecnologia de fabricação

(Reuters) - A Intel revelou nesta quinta-feira os principais detalhes de seu próximo processador para notebooks, apelidado de Panther Lake, o primeiro chip produzido com o processo de fabricação 18A, de próxima geração.

O lançamento do Panther Lake, destinado a notebooks de ponta, habilitados para inteligência artificial, é um teste importante da capacidade da Intel de dimensionar sua tecnologia de fabricação 18A e recuperar a participação no mercado de PCs perdida para a rival AMD.

A Intel disse que os processadores gráficos e CPUs integradas no Panther Lake oferecem desempenho 50% mais rápido do que a geração anterior de chips da companhia, chamada de Lunar Lake, que foi produzida em grande parte pela rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.