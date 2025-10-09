Intel apresenta detalhes de 1º chip para PC produzido com nova tecnologia de fabricação

(Reuters) - A Intel revelou nesta quinta-feira os principais detalhes de seu próximo processador para notebooks, apelidado de Panther Lake, o primeiro chip produzido com o processo de fabricação 18A, de próxima geração.
O lançamento do Panther Lake, destinado a notebooks de ponta, habilitados para inteligência artificial, é um teste importante da capacidade da Intel de dimensionar sua tecnologia de fabricação 18A e recuperar a participação no mercado de PCs perdida para a rival AMD.
A Intel disse que os processadores gráficos e CPUs integradas no Panther Lake oferecem desempenho 50% mais rápido do que a geração anterior de chips da companhia, chamada de Lunar Lake, que foi produzida em grande parte pela rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
O processo 18A inclui um novo design de transistor e um método para fornecer energia ao chip de forma mais eficiente.
O Panther Lake usa um design "system-on-chip" que geralmente integra vários componentes, como um processador gráfico e uma CPU, em um único circuito.
A produção do processador começa este ano, com a primeira unidade programada para ser enviada a clientes antes do final de 2025. O chip estará amplamente disponível a partir de janeiro de 2026.
ALTAS APOSTAS
"O Panther Lake é extremamente importante para a Intel em muitos níveis diferentes", disse Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research.
O processador pode servir como uma "confirmação dos avanços contínuos da empresa na fabricação de semicondutores e mostrar o tipo de chips que suas fábricas podem produzir", disse ele.
Nos últimos meses, o novo presidente-executivo da Intel, Lip-Bu Tan, reduziu drasticamente a expansão maciça das operações de fabricação na companhia promovida por seu antecessor, Pat Gelsinger. Em julho, a Intel avisou sobre a interrupção do desenvolvimento de seu futuro processo 14A, a menos que consiga um cliente para os microprocessadores derivados dele.
As novas tecnologias "são catalisadores para a inovação em todos os nossos negócios à medida que construímos uma nova Intel", disse Tan nesta quinta-feira.
A fábrica de chips da Intel no Estado norte-americano do Arizona, conhecida como Fab 52, está agora totalmente operacional e pronta para atingir a produção de alto volume usando o processo 18A ainda este ano.
O novo processador de servidor da Intel, Clearwater Forest, que será lançado no primeiro semestre de 2026, também está sendo fabricado na Fab 52.
Embora a Intel ainda não tenha ganhado força no mercado de processadores gráficos de IA dominado pela Nvidia, a companhia espera que o Clearwater Forest a ajude a conquistar uma fatia nos data centers de IA graças à sua prometida eficiência energética.
(Por Arsheeya Bajwa)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.